Volo diretto Napoli-New York inaugurato all’aeroporto di Capodichino

Il volo diretto Napoli-New-York sarà attivo fino al prossimo 26 ottobre grazie a United Airlines, rendendo la Campania una destinazione ancora più appetibile per i turisti americani.

Volo diretto Napoli-New York | Nuovo servizio stagionale di voli giornalieri tra l’aeroporto di Napoli Capochino e New York/Newark grazie a United Airlines. I collegamenti saranno operativi fino al prossimo 26 ottobre. Con questo nuovo volo, United sarà il primo vettore statunitense a collegare le due città e inaugurerà il suo sesto volo diretto dall’Italia. “Siamo lieti di inaugurare il nostro nuovo servizio diretto giornaliero tra Napoli e il nostro hub a New York/Newark – ha dichiarato Walter Cianciusi, direttore vendite di United per l’Italia – Questo nuovo volo rafforza la nostra rete internazionale di collegamenti, offrendo ai nostri clienti italiani una maggiore scelta e libertà di viaggio, con oltre 60 destinazioni negli Stati Uniti, nei Caraibi, in Canada e in Messico raggiungibili, in coincidenza, con voli diretti da New York/Newark”.

“Il volo Napoli-New York è motivo di grande orgoglio per noi perché per la prima volta avvicina la Campania non solo a New York ma a tutto il Nord America, grazie all’ampio network di collegamenti United dal suo hub di Newark. Questo agevolerà gli scambi commerciali con gli Usa e renderà la Campania una destinazione ancora più appetibile per i turisti americani e per le comunità di emigrati che conservano forte il rapporto con la loro terra d’origine”, ha detto Roberto Barbieri, ceo dell’aeroporto internazionale di Napoli. Situato a circa 23 chilometri da Manhattan, l’aeroporto Newark Liberty International offre i collegamenti più rapidi per numerose zone della città, compreso il servizio AirTrain fino alla Penn Station nel cuore di Manhattan, con un tempo di percorrenza inferiore a 30 minuti.