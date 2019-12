“Vivere a Napoli” sarà letto e studiato negli Usa da 3 milioni di studenti

Il testo sarà utilizzato per un corso di Italiano per l’accesso ai College e sarà quindi letto e studiato da circa 3 milioni di studenti americani nelle scuole superiori distribuiti in 22 mila istituti che sostengono gli esami dell’AP program.

“Sarà un’eccezionale opportunità per promuovere Napoli in America, con una campagna pubblicitaria implicita che favorirà l’incoming turistico e, perché no, anche di cervelli”. Lo ha annunciato alla Camera dei Deputati lo stesso Claudio Agrelli, il pubblicitario autore del testo, a margine dell’evento “Immagini in viaggio: partenza e arrivo alla Città di Partenope”, organizzato da Città di Partenope. Un evento molto partecipato, con ospiti eccellenti, tenutosi a completamento della collezione dei cinque volumi “Partenope – Another way to see Naples”, volumi fotografici che hanno raccontato il lato positivo di Napoli, mostrando una città viva, vera e libera dai suoi stereotipi.

“Pubblicando i libri fotografici Partenope, volevamo diffondere un’immagine meno stereotipata della città di Napoli e soprattutto dei napoletani – dichiara Agrelli -. Abbiamo fatto un lavoro certosino alla ricerca di storie positive, raccogliendo le testimonianze di cinquanta tra imprenditori, professionisti e personaggi dello sport e dello spettacolo. Queste storie si pongono l’obiettivo di incentivare i giovani a restare a Napoli e costruire qui il loro futuro; ma anche a favorire l’incoming di giovani di altre città”.