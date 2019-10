Villaricca: domani, mercoledì 9 ottobre, Autorità, società civile, Istituzioni e studenti celebreranno il 10° anniversario della scomparsa del Carabiniere Giovanni Salvo (Medaglia d’Oro al Valor Civile).

Nel giorno del 10° anniversario della scomparsa del Carabiniere Giovanni Salvo, il 9 ottobre prossimo alle 9:30 in piazza Vittorio Emanuele a Villaricca, si celebrerà la commemorazione del triste evento e sarà deposta una corona al monumento dei caduti. La cerimonia sarà preceduta da una sfilata della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” che inizierà in piazza Majone per terminare proprio in piazza Vittorio Emanuele.

Alla cerimonia parteciperanno il Comandante della Legione Carabinieri Campania Generale di Divisione Maurizio Stefanizzi e il Sindaco di Villaricca Avv. Maria Rosaria Punzo. Ad unirsi nel ricordo, il fratello del defunto Mar. Magg. Pietro Salvo e il Cappellano militare Don Franco Facchini, per un momento di preghiera. Per commemorare colui che, per loro e per tutti, può essere esempio di virtù civiche, il carabiniere Medaglia d’Oro al Valor Civile, anche studenti delle scuole del territorio.

L’onorificenza gli venne conferita con questa motivazione: “Con coraggiosa determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, nello svolgimento di un servizio di pattuglia in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, non esitava a porsi all’inseguimento di due sospetti rapinatori che si erano dati alla fuga a bordo di un motoveicolo. Nel corso dell’intervento condotto a forte velocità lungo un’arteria stradale ad alta intensità di traffico, veniva coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale riportava gravissime lesioni che ne causavano la morte. Fulgido esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere spinti fino all’estremo sacrificio. 9 ottobre 2009, Giugliano”.