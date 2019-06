Videogiochi, E3 2019: Tutte le novità e il programma delle conferenze

Da Martedì 11 a Venerdì 14 Los Angeles ospiterà l’E3 2019 (Electronic Entertainment Expo), la fiera videoludica piu’ grande al mondo.

di Piero Lombardi – Giugno è un mese importante per tutti gli appassionati di videogiochi, da Martedì 11 a Venerdì 14 Los Angeles ospiterà l’E3 2019 (Electronic Entertainment Expo), la fiera videoludica piu’ grande al mondo.

Presso il Los Angeles Convention Center, sviluppatori e colossi del mercato videoludico, presenteranno le novità dei prossimi anni.

Purtroppo l’edizione di quest’anno farà a meno di Sony, che ha comunicato pochi mesi fa di non partecipare per la prima volta alla fiera.

Nonostante ciò si prospettano grandi annunci all’orizzonte, analizziamoli nel dettaglio, attraverso il programma delle conferenze.

Electronic Arts EA Play Sabato 8 Giugno ore 18:15 (italiane).

In realtà Electronic Arts ha voluto mettere in piedi un evento collaterale, senza salire sul palco dell’E3, L’EA Play 2019 dal 8 al 9 giugno. Tutti gli occhi sono puntati sulle maggiori produzioni, come FIFA 20, NBA LIVE 20 E Madden NFL 20, ma in aggiunta quest’anno ci aspettiamo nuove informazioni riguardanti il nuovo titolo di Star Wars Jedi: Fallen Order, che porterà sugli schermi di casa la saga di George Lucas in una spettacolare modalità single player.

Conferenza Microsoft Domenica 9 Giugno ore 22:00 (italiane).

Conferenza attesissima, soprattutto perchè ci si aspetta finalmente l’annuncio di Xbox Scarlett, nome in codice della console di nuova generazione di casa Redmond.

Stando agli annunci di questi ultimi giorni è molto probabile che Phil Spencer annuncerà sul palco dell’E3 il lancio della nuova console, oppure fornirà le prime informazioni dettagliate.

Quanto ai giochi invece vedremo probabilmente Halo Infinite e Gears of War 5, i due titoli di punta di casa Microsoft che negli ultimi anni non hanno goduto di grande successo.

Anche Fable 4, potrebbe essere in fase di sviluppo, ma per ora non ci sono indiscrezioni a riguardo.

Infine attesissimo Cyberpunk 2077 annunciato a maggio 2012 è finalmente in dirittura d’arrivo, aspettiamo nuove indiscrezioni a riguardo durante la conferenza.

Conferenza Bethesda Lunedì 10 Giugno ore 2:30 (italiane)

Bethesda ha già annunciato che il protagonista della sua conferenza sarà DOOM Eternal, celebre sparatutto in prima persona di Id Software.

I fan però sperano di vedere The Elder Scrolls 6, che con ogni probabilità sarà lanciato sulle console di nuova generazione, pertanto l’annuncio probabilmente slitterà, dato che il progetto è in fase embrionale a quanto pare.

Conferenza Ubisoft Lunedì 10 Giugno ore 22:00 (italiane)

Ormai sono anni che i fan aspettano l’uscita di un nuovo Splinter Cell, sarà la volta buona? Ubisoft non ha fatto trapelare alcuna informazione sulla sua conferenza, possiamo aspettarci qualche annuncio riguardo il nuovo progetto su Assassin’s Creed: Kingdom e Watch Dogs 3.

Conferenza Square Enix Martedì 11 Giugno ore 3:00 (italiane)

Dopo l’uscita di Kingdom Hearts 3 pensavamo che Square Enix fosse a corto di annunci e invece negli ultimi mesi ha presentato The Avengers Project, videogioco interamente dedicato all’universo Marvel di cui al momento non abbiamo grosse informazioni se non qualche video pubblicato da Square poco prima dell’E3 cosa che fa supporre che durante la conferenza ci saranno delle novità sul titolo in questione.

Conferenza Nintendo Martedì 11 Giugno ore 18:00 (Italiane)

Con ogni probabilità Pokemon Spada e Pokemon Scudo, attesi per la fine del 2019, saranno i titoli di punta della conferenza Nintendo. Negli ultimi mesi ci sono stati molti rumor riguardanti due nuove versioni di Nintendo Switch, ma nulla di ufficiale, non ci resta che attendere la conferenza per saperne di piu’.

Infine Netflix sarà presente all’E3 con una sua sessione dedicata, è già noto che il colosso dell’intrattenimento casalingo voglia produrre videogame basati sulle serie Tv.