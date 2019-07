Universiade Napoli 2019: I risultati delle gare di oggi 4 luglio

Universiade Napoli 2019: Oggi si sono svolte molte gare di varie discipline sportive. Ecco i risultati.

BRONZO SUB IUDICE ALL’ESORDIO PER ILARIA CUSINATO

Esordio di bronzo per la portabandiera Ilaria Cusinato. L’attesissima nuotatrice veneta ha chiuso al terzo posto la gara dei 400 misti col tempo di 4:40.18, distaccata per due centesimi dalla statunitense Pfeifer, mentre l’altra americana Sargent si è imposta in 4:37.95 grazie a un’eccellente seconda metà di gara. Dopo l’esordio, Ilaria Cusinato riproverà a conquistare la medaglia d’oro nei 200 misti e nei 400 farfalla. La gara è però al vaglio dei giudici per un reclamo presentato dalla britannica Abbie Wood.

DOPPIO BRONZO ALLA SCANDONE PER I 4X100 STILE LIBERO

Doppia medaglia di bronzo nel nuoto per la staffetta 4×100 sl femminile e maschile. Paola Biagioli, Gioelemaria Origlia, Giulia Verona e Aglalia Pezzato hanno chiuso al terzo posto alle spalle dei team USA e Giappone. Nella finale successiva, il quartetto italiano composto da Ivano Vendrame, Alessandro Bori, Davide Nardini e Giovanni Izzo ha conquistato la medaglia di bronzo dietro a USA e Brasile.

PRIMA MEDAGLIA NEL NUOTO CON L’ARGENTO DI MATTEO CIAMPI

Matteo Ciampi regala la prima medaglia del nuoto all’Italia. Il ventiduenne romano ha conquistato l’argento nei 400 sl con il tempo di 3.50.04. Secondo posto dietro il giapponese Yoshida, Ciampi studia all’Università Roma Tre ed è alla prima esperienza all’Universiade. Il nuotatore è reduce dal successo al Settecolli di Roma, dove ha vinto la medaglia d’oro nei 200 sl, e parteciperà ai prossimi Mondiali di Gwangju.

SCHERMA, BRONZO BIS PER L’ITALIA

Al PalaUnisa di Baronissi, nella prima giornata del programma della scherma all’Universiade Estiva Napoli 2019, l’Italia debutta con due medaglie di bronzo.

A salire sul terzo gradino del podio sono la bergamasca Roberta Marzani nella spada femminile, già medaglia d’oro agli Europei under 23 e ai Giochi del Mediterraneo 2018, e il bolognese Matteo Neri nella sciabola maschile, già Coppa del mondo under 20.

Ecco come avere i risultati delle gare in tempo reale

Vivere l’Universiade in tempo reale, minuto per minuto è possibile.

Sul sito universiade2019napoli.it, alla voce Risultati, è pubblicato lo Schedule, il calendario ufficiale con tutte le 18 discipline sportive in corso fino al 14 luglio a Napoli e in tutta la Campania: www.universiade2019napoli.it/risultati/

Il calendario presenta il numero totale dei giorni per singolo sport e le cerimonie di premiazione. Ogni giornata è contrassegnata dal bollino che distingue le qualificazioni (Q) dalle finali (F).

Nella medesima pagina, alle voci Medals, Books e Daily Bulletin sono disponibili gli aggiornamenti sulle medaglie che saranno assegnate, i dati tecnici e il bollettino giornaliero di tutti gli sport in gara con orari e relativi impianti.

Per aggiornamenti ancora più dettagliati, selezionando il singolo sport, si visualizza il programma della disciplina: dalla competizione del giorno (By Day), alla categoria (By Category) fino alle medaglie. All’interno della competizione, cliccando sull’orario della giornata prescelta, si aprirà una voce ancora più minuziosa con tutte le nazionalità in gara: startilist, risultati aggiornati, oltre alla giura incaricata.

Per il singolo sport che si intende seguire è possibile, inoltre, scaricare i documenti con risultati specifici degli atleti o dei team in gara con gli orari delle competizioni. Sono disponibili anche file in cui consultare gli elenchi degli atleti per gli sport individuali suddivisi per nazionalità, anno di nascita e specialità in cui gareggiano.

Con la nuova App Napoli 2019, scaricabile su Google Play e App Store, sarà possibile avere il countdown dei giorni, leggere tutte le ultime notizie, conoscere le gare in programma, gli orari, gli impianti in cui si svolgeranno con la mappa per le direzioni, acquistare i biglietti.

Infine il Centro per il Monitoraggio e la Modellistica Marina e Atmosferica dell’Università Parthenope di Napoli, che cura le previsioni meteorologiche, marine e di qualità dell’aria, darà assistenza meteo-oceanografica alla 30^ Summer Universiade al link https://meteo.uniparthenope.it. Disponibile anche la versione 3.00 dell’applicazione Android.