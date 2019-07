ANM: soddisfazione per il fatto che cittadini e turisti abbiano apprezzato il prolungamento degli orari. Sale il numero dei passeggeri trasportati.

L’azienda del servizio di trasporto pubblico ANM ha contribuito alla grande riuscita dell’Universiade che si è tenuta a Napoli dal 3 al 14 luglio con la presenza di oltre 6.000 atleti da ogni angolo del mondo. Per il periodo dell’evento sportivo internazionale l’ANM ha potenziato il servizio della Linea 1 metropolitana di Napoli nei giorni 3-5-6-12-13 e 14 luglio, garantendo un aumento del servizio di 2 ore e mezza, portando l’ultima corsa da Garibaldi dalle 23:20 alle 01:32. Il servizio ha visto un aumento del 5% delle corse prodotte, per un totale di 95mila passeggeri trasportati durante l’Universiade, registrando nella fascia oraria di prolungamento del servizio un aumento di 2.000 passeggeri.

Sempre per il trasporto su ferro, nelle stazioni delle funicolari di Montesanto, Augusteo e Cimarosa, i tecnici dell’azienda hanno stimato un aumento dei passeggeri trasportati di circa il 7% tra il 3 e il 14 luglio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per il trasporto su gomma invece è particolarmente significativo il dato della linea autobus 151 che collega la stazione di Piazza Garibaldi con Fuorigrotta, luogo nevralgico dell’Universiade per la presenza di numerosi impianti sportivi che hanno ospitato le gare dell’evento. Grazie anche alla riduzione dei tempi di attesa del bus, passati a 15′, si è registrato nel periodo dell’Universiade un incremento dei passeggeri passati dai 5.800 al giorno dello stesso periodo del 2018 ai 6.500 passeggeri al giorno durante l’Universiade 2019. “Sono molto soddisfatto – afferma il Vicesindaco di Napoli Enrico Panini – del servizio aggiuntivo offerto da Anm ai cittadini, ai turisti e agli atleti durante le settimane delle Universiadi. L’evento che abbiamo ospitato ci ha avvicinato con decisione ad essere una città europea a tutti gli effetti. L’accordo recentemente sottoscritto con gran parte delle organizzazioni ci consentirà di passare dalla episodicità di questa macchina organizzativa di servizi ad una condizione strutturale“.