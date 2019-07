Universiade: E’ disponibile l’App Napoli 2019 per aggiornamenti h24 su tutti gli eventi

Universiade: E’ possibile scaricare l’App Napoli 2019 su Google Play e App Store per essere aggiornati su tutti gli eventi sportivi h24.

Per tutti coloro che vogliono essere sempre aggiornati h24 sull’Universiade è disponibile da oggi anche la nuova App Napoli 2019 scaricabile su Google Play e App Store.

Attraverso l’applicazione sarà possibile avere il countdown dei giorni, leggere tutte le ultime notizie, conoscere le gare in programma, gli orari, gli impianti in cui si svolgeranno e la distanza in chilometri. Disponibile anche la mappa per le direzioni e la possibilità di acquistare i biglietti oltre ai contatti per l’assistenza all’acquisto e i collegamenti diretti per accedere a tutte le pagine social dell’evento.

Link su Google Play per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.universiadi2019

Link da App Store

https://apps.apple.com/app/id1469354751