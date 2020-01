Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 31 gennaio. Leonardo torna e scatena la gelosia di Filippo avvicinandosi a Serena.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 27 al 31 gennaio. In queste puntate vedremo Filippo e Serena ancora alle prese con i loro problemi di coppia, dopo quello che è successo nelle settimane precedenti.

A peggiorare la situazione c’è il ritorno di Leonardo che scatena la gelosia di Filippo quando decide di avvicinarsi a Serena. Angela è ancora alle prese con i problemi a scuola della figlia Bianca, decide quindi di provare a risolverli andando a parlare con il preside.

Vediamo ora le anticipazioni più nel dettaglio.

La situazione tra Filippo e Serena non si risolverà. Il giovane Ferri proverà a riconquistare sua moglie facendo una sorpresa alla sua famiglia, ma i suoi intenti non andranno a buon fine.

Serena sarà pressata dalla continua gelosia del marito e stanca di dovergli dare continue giustificazioni. A peggiorare la situazione della coppia in crisi, arriverà Leonardo che approfitterà del momento di lontananza di Serena dal marito per avvicinarsi a lei.

Filippo, nel frattempo, sembrerà essere convinto di poter ancora conquistare sua moglie: riuscirà a rimediare ai propri errori e riavere la sua famiglia?

Giulia sarà sempre più manipolata da Marcello. La donna, infatti, ormai caduta nella sua trappola, deciderà di aiutare nuovamente l’uomo.

Angela sarà preoccupata per sua madre, ma i problemi di Bianca prenderanno il sopravvento. La bambina, infatti, sarà ancora in seria difficoltà con la scuola e Angela proverà a risolvere la situazione rivolgendosi direttamente al Preside.

Più tardi, però, la donna scoprirà che davanti all’istituto scolastico sarà avvenuto un evento che si ripercuoterà inevitabilmente sulla faccenda.

Intanto Fabrizio farà di tutto per riconquistare Marina, ma quest’ultima troverà in Ferri un appoggio. Roberto aiuterà l’imprenditrice, scoprendo che i problemi con Fabrizio si allargheranno anche alla sfera lavorativa.

Raffaele sarà preoccupato per Renato Poggi. L’uomo, dopo il fallimento della storia con Nadia e il litigio con Otello potrebbe cadere in depressione a causa della solitudine.

Patrizio si impegnerà per aiutare Diego nella ricerca di un nuovo lavoro. Il giovane chef farà pressioni su Samuel affinché il fratello possa prendere il suo posto. Più tardi arriverà una notizia inattesa per il nuovo aiuto cuoco: Samuel sarà ingaggiato per un concerto. Arianna vorrebbe partecipare all’esibizione del suo amico ma un imprevisto cambierà i suoi progetti.

