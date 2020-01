Il presidente Eav, Umberto De Gregorio, a Radio CRC: “Si pensa troppo alle stazioni e poco ai treni. Auspico ad un’azienda unica del trasporto campano”.

In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Umberto De Gregorio, presidente EAV, che parla anche della situazione di Anm, azienda di trasporto pubblico partenopea: “I problemi sono simili -sottolinea De Gregorio- In tutti gli anni passati si è pensato poco alla programmazione dell’acquisto dei nuovi treni.

Il Comune doveva muoversi prima, sicuramente, ma anche al tempo, la vecchia Regione doveva muoversi prima. C’è un eccesso di attenzione sulle stazioni e pochissima attenzione ai treni. Se non ci sono riserve è inevitabile che i treni si fermino. Basta che va in tilt un solo treno e si crea un disagio considerevole”.

Su Eav e le assunzioni, con l’auspicio di un’azienda unica per il trasporto pubblico in Campania: “Abbiamo 5 treni nuovi, stiamo solo aspettando la burocrazia. Entreranno, un po’ alla volta, altri 15 treni e, infine, altri 40 -prosegue il presidente di Eav- Le assunzioni sono in corso, abbiamo assunto 150 persone, i prossimi 200 verranno assunti nei prossimi mesi. Stiamo facendo entrare e formando, con lunghi processi formativi. L’importante è partire e noi lo abbiamo fatto. Siamo stati la prima società italiana. Bisogna stare attenti, ci sono contraddizioni palesi. Abbiamo un’attenzione palese verso treni revampizzati, ma in circolo ci sono anche treni di 30-40.

La sicurezza non ha anni, ma si aggiorna. Negli ultimi 20, abbiamo trasportato un miliardo di persone. Dobbiamo guardare al sistema dei trasporti come un sistema integrato. Spero -conclude- si faccia un discorso di azienda unica del trasporto campano”.