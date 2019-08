Abbonamenti gratuiti per studenti in Campania: aperta la campagna di Unico Campania dedicata agli studenti dagli 11 ai 26 anni. Tutti i dettagli per beneficiarne.

Anche per l’anno 2019-20 è attiva la campagna abbonamenti gratuiti ai trasporti per gli studenti della Regione Campania.

L’iniziativa, nata da un’idea del governatore Vincenzo De Luca, è diventata permanente grazie ad una apposita Legge Regionale, con cui sarà garantita agli studenti campani la possibilità di richiedere l’abbonamento gratuito per il percorso casa-scuola-università fino al 31 luglio 2020.

Un’iniziativa di grande successo, visto che nel 2018 ne hanno beneficiato circa 120mila ragazzi.

Regione Campania, abbonamenti gratuiti ai trasporti per gli studenti: ecco chi può beneficiarne

Possono accedere all’agevolazione gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

residenza in Campania ;

; età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti;

compiuti; iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università ;

(medie e superiori) o ; possesso della certificazione ISEE non superiore a € 35.000.

La richiesta può essere presentata esclusivamente online, nell’apposita sezione del sito del Consorzio Unico Campania, con una procedura snella ed agevole che consente il caricamento dei documenti richiesti sulla piattaforma www.abbonamentiunicocampania.it.

Se si è alla prima iscrizione, bisogna pagare un bollettino di 50 euro (di cui 10 euro per il contributo annuale per le spese di gestione pratica e di emissione della smart card personalizzata e 40 euro come cauzione) e presentare fotocopia di un documento del richiedente (maggiorenne/tutore), oltre alla certificazione Isee.