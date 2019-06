Trasporti, consegnati due nuovi treni Jazz in Campania per i pendolari

Dopo la consegna di oggi ne manca solo uno per completare la fornitura dei 24 treni Jazz per il trasporto regionale. Presentati anche i bus che collegheranno la stazione centrale di Napoli con Amalfi e Pompei.

Un solo treno da consegnare, ed entro luglio prossimo la fornitura dei 24 treni Jazz per il trasporto regionale sara’ completata. Questa mattina la consegna dei convogli numero 22 e 23 della flotta acquistata dalla Regione Campania per affidarla a Trenitalia. Treni dotati di servizi per migliorare la qualita’ del trasporto, soprattutto per una platea di lavoratori pendolari. “C’e’ ancora molto da fare – spiega il direttore della Divisione Passeggeri regionale di Trenitalia, Maria Giaconia – ma ormai la Campania viaggia con una puntualita’ che ha raggiunto il 92 per cento. Stiamo lavorando per un altro contratto a lungo termine per il rinnovo della flotta, ma allo stesso tempo siamo concentrati anche su un altro obiettivo che e’ lo shift modale. Sempre piu’ trasporto pubblico interconnesso e sostenibile anche per l’ambiente”.

In parallelo alla consegna dei due Jazz, Trenitalia in Campania attiva anche i collegamenti integrati per le piu’ importanti localita’ turistiche. Sono stati infatti presentati anche i bus che collegheranno la stazione centrale di Napoli con Amalfi e Pompei. Bastera’ un solo biglietto, a tariffe convenienti, per arrivare a Napoli in treno, proseguire con autobus modernissimi verso la Costiera Amalfitana o verso gli scavi archeologici di Pompei. Proprio a Pompei, l’ingresso agli scavi, avra’ una tariffa agevolata per chi decide di spostarsi con treno e pullman.

Le parole del presidente De Luca

“Stiamo lavorando per una riorganizzazione generale della mobilita’ pubblica – sottolinea il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca – non solo il trasporto integrato su ferro e su gomma, ma anche un’intesa per promuovere i siti turistici. Una mobilita’ piu’ sostenibile, dunque, e possiamo dire che stiamo lavorando per utilizzare treni elettrificati e non piu’ a gasolio, per una migliore compatibilita’ ambientale”. Nei giorni scorsi e’ stata anche sbloccata, dopo dieci anni, la gara per il revamping dei treni gia’ in uso. Sara’ la Firema, azienda campana, a occuparsi della ristrutturazione profonda dei convogli piu’ vecchi, mentre sono in corso le procedure per la consegna di 9 treni destinati dalla Regione Campania alla metro Nord Est e altri 12 per la metro flegrea.