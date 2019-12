This Christmas Gift: ecco il regalo a sorpresa di Fabio2U ai suoi fan

Dopo il grande successo televisivo ottenuto su Canale 5 con il game-show “All Together Now” con Michelle Hunziker e J-Ax, è uscito il nuovo singolo e videoclip natalizio.

Fabio2U, il primo cantante italiano di musica K-Pop ad essere riconosciuto a livello internazionale, torna con un nuovo singolo super natalizio: il brano è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e in digital download.

Con “This Christmas Gift”, candidato a entrare nel novero delle canzoni natalizie da mettere come sottofondo mentre ci si scambia i regali sotto l’albero, Fabio2U festeggia i suoi primi sei anni di carriera: il 26 novembre 2013, infatti, usciva il suo primo singolo “Eternity”.

Ma non solo. “This Christmas Gift” è una bellissima dedica che Fabio2U ha deciso di fare ai suoi fan: i fabiolous. “This time I’ll be your Christmas gift“, infatti, è la frase del brano che l’artista K-Pop ha preso alla lettera, decidendo così di diventare proprio lui il regalo di Natale di tre sue ammiratrici, come testimoniato dal videoclip, diretto dal regista Daniele Barbiero e visualizzabile su YouTube (https://youtu.be/LxIKN4huTjQ).

A questo videoclip, che vede la partecipazione della cosplay Fiore di Luna, sono collegate due iniziative, una social e l’altra sociale, come spiega lo stesso Fabio2U: “Per quanto riguarda l’iniziativa social invito i miei fabiolous a pubblicare su TikTok entro il 20 dicembre un video a sorpresa a qualcuno con l’hashtag #thischristmasgift: reposterò i 3 migliori sul mio profilo – commenta l’idolo del K-Pop italiano reduce dal grande successo televisivo ottenuto su Canale 5 con il game-show “All Together Now” con Michelle Hunziker e J-Ax, che aggiunge: “E’ dal nostro impegno e dalla nostra volontà che può partire il cambiamento: ogni giorno, fino al 20 dicembre, ricondividerò le vostre stories su Instagram con la @fabio2u dove sarete impegnati a raccogliere tre oggetti per terra e a gettarli nel cestino dell’immondizia”.

Fabio2U attualmente sta lavorando al suo primo cd: l’album vanterà prestigiose collaborazioni che verranno svelate nei prossimi mesi.