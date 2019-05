The Kolors, protagonista assoluta la band intervistata a Radio Subasio

Il 5 giugno 2015 i The Kolors trionfarono nella serata finale di Amici aggiudicandosi anche il premio della critica ed i più avvertirono che il loro successo non sarebbe stato effimero. Sapevano fare musica … e bene, avevano un’immagine particolarmente impattante e hanno continuato a dimostrarlo negli anni, mietendo consensi.

Tanto basta per rendere Subasio Music Club un’esperienza immersiva. Lunedì 10 giugno, dalle 21:00, davanti a 40 fan, sarà protagonista assoluta la band composta da Stash Fiordispino (voce, chitarra), il cugino Alex Fiordispino (batteria), e Daniele Mona (synth), intervistata da Katia Giuliani.

Non ci sarà alcun motivo di … “Pensare male”, ironizzando sul titolo dell’ultimo singolo, per settimane all’apice della classifica dei brani italiani più suonati. In rotazione radiofonica dal marzo scorso e interpretato con Elodie, nasce dall’esigenza di Stash – empatico front man – di raccontarsi ed esprimere ciò che i ragazzi della sua generazione vivono quando percepiscono che “è sempre più facile allontanarsi, è sempre più facile dimenticarsi”.L’ha dichiarato in più di un’intervista: “Mara Maionchi era in studio di registrazione con noi.

A un certo punto ha detto: non puoi mica sempre cantare di quel che ti va bene. Ogni tanto vorrei sentirti perdere. Una frase che mi ha fatto aprire gli occhi. Così, mi sono messo a scrivere in italiano e sono orgoglioso di quel che ho composto. Questo pezzo si sta rivelando importante per noi, oltre ad essere un successo radiofonico, ci ha permesso di raggiungere un pubblico per cui eravamo solo una band di teen idol”.

Un nuovo capitolo nel percorso dei The Kolors, che completa quanto avviato nel 2018 con la partecipazione al Festival di Sanremo con il primo inedito in italiano “Frida (mai, mai, mai)” e solleciterà tante curiosità. Definito “una direzione che era la nostra prima di Amici, la nostra prima di affacciarci al pop” costituisce la tappa di un progetto più ampio o è un inevitabile momento anagrafico dettato dal superamento dei 30 anni? Lo sentiremo da Stash, reduce dall’esperienza nell’edizione appena conclusa di Amici in cui ha vestito i panni dell’autorevole prof.

Interessante no? Per vivere Subasio Music Club come pubblico, basta compilare – entro il 5 giugno – il form pubblicato su sito e social di Radio Subasio. Le richieste accolte riceveranno via mail le indicazioni per partecipare.