Tangenziale: si prevede caos per il traffico alla luce dei controlli al viadotto Capodichino dopo la chiusura di una delle tre corsie.

Il traffico sulla Tangenziale di Napoli (già normalmente molto intenso) potrebbe subire ulteriori rallentamenti nelle ore di punta, alla luce del cantiere che restringe, in entrambi i sensi di marcia, il viadotto Capodichino.

Per “attività di monitoraggio e ispezione” partite dalla mezzanotte di venerdì 18 ottobre, la circolazione nel tratto viadotto di Capodichino sarà infatti garantita soltanto su due corsie per senso di marcia in entrambe le direzioni: è stata quindi chiusa una corsia.

Un provvedimento che, come sottolineato in una nota dalla stessa Tangenziale di Napoli spa, “nelle ore di punta potrebbe comportare qualche possibile ritardo”.