La prima fase dei lavori si è conclusa in anticipo, per cui Tangenziale Spa ha annunciato che da giovedì 14 novembre sarà ripristinata la circolazione a tre corsie in entrambe le direzioni.

Buone notizie per gli automobilisti napoletani che quotidianamente utilizzano la Tangenziale per spostarsi in città. A quasi un mese dal 18 ottobre, data dalla quale fu ristretto in entrambi i sensi di marcia il viadotto Capodichino attraverso la chiusura di una delle tre corsie, da domani, giovedì 14 novembre, la terza corsia sarà riaperta al traffico veicolare.

S’è infatti conclusa in anticipo rispetto al programma la prima fase di lavori, svolta h24 e sette giorni su sette, sul viadotto Capodichino. Tutte le tre corsie del viadotto saranno aperte in entrambe le direzioni di marcia, conservando una limitazione per il solo traffico dei mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate. Come fa sapere Tangenziale Spa in una nota, “le fasi successive degli interventi, già pianificate, saranno ultimate entro il 15 dicembre e si svolgeranno prevalentemente in orario notturno quando ci sono meno veicoli in transito”.

Grande soddisfazione da parte del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: “Domani mattina alle 6 -ha scritto il primo cittadino sui social- riaprono su entrambe le direzioni di marcia, ad eccezione dei mezzi pesanti, le tre corsie del viadotto Capodichino della Tangenziale di Napoli. Siamo stati con il fiato sul collo, non abbiamo mollato un secondo”.

Un provvedimento destinato ad alleggerire l’intenso traffico sulla Tangenziale, che per circa un mese (nonostante il pedaggio sia stato gratuito fino al 5 novembre) ha vissuto un vero e proprio caos.