Simone Cristicchi con musica dal vivo a Radio Subasio Music Club

A Radio Subasio Music Club arriva Simone Cristicchi: Lunedì 11 marzo alle 21,00 l’artista romano regalerà agli ascoltatori un’ora di musica dal vivo.

Sarà un Subasio Music Club capace di parlare con suggestioni differenti! Simone Cristicchi arriva a Radio Subasio accompagnato da un corposo bagaglio di passioni alle quali dare voce, da quella per la canzone d’autore, indissolubilmente intrecciata all’amore per il teatro, passando per l’attitudine alla scrittura e al disegno.

Lunedì 11 marzo alle 21:00 l’artista romano regalerà alla nutritissima comunità di ascoltatori un’ora di musica dal vivo, in diretta radio, streaming e facebook live, in un esclusivo set acustico. Nello studio di Assisi – davanti ad un pubblico di 40 fortunati partecipanti al contest web – verrà intervistato da Roberto Gentile e Vera Torrisi.

Sarà l’occasione per conoscere più da vicino “Abbi cura di me”, l’album pubblicato a sei anni dall’ultimo progetto discografico di Cristicchi, che ne ripercorre la carriera, partendo dai giorni nostri fino agli esordi nel 2005 con il tormentone “Vorrei cantare come Biagio”.

Il brano che dà il titolo al disco – uno dei due inediti inseriti – presentato al 69° Festival di Sanremo, gli è valso il premio per la miglior interpretazione e quello per la miglior composizione musicale.

“Nei versi ricorre il tema millenario dell’accettazione, della fiducia, dell’abbandonarsi all’altro da sé, che sia esso un compagno, un padre, una madre, un figlio o Dio – ha raccontato il cantautore – Nelle mie intenzioni vuole essere una preghiera d’Amore universale, una dichiarazione di fragilità, una disarmante richiesta d’aiuto”.

Una canzone che costituisce quasi un prologo ideale del nuovo spettacolo teatrale di Cristicchi dal titolo “Manuale di volo per uomo”. Il cantautore interpreta Raffaello, quarantenne rimasto bambino che possiede dei poteri speciali: qualunque cosa guardino i suoi occhi – dal fiore di tarassaco cresciuto sull’asfalto ai grandi palazzi di periferia – tutto è stupefacente! Un invito a non lasciarsi sfuggire la bellezza che ci circonda, perché, dice il protagonista “la vita è come un quadro, se hai paura di sporcarti le mani non farai mai il capolavoro!”.

Sono soltanto alcune delle suggestioni che Subasio Music Club riuscirà a dare. L’obiettivo è compiere un viaggio alla scoperta e alla riscoperta del mondo versatile e dalle mille sfaccettature di questo eclettico artista, che ha fatto dell’ironia e della riflessione profonda la sua cifra stilistica.

Per partecipare come pubblico ad una serata indimenticabile, basta compilare il form pubblicato sul sito di Radio Subasio. C’è tempo fino a giovedì 7 marzo, poi sarà solo la Fortuna a decidere e ad inviare – via mail – il Pass Invito.