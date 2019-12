Giuseppe Sala: il sindaco di Milano ha postato su Instagram una foto della città imbiancata dalla neve (“punzecchiando” Raggi e de Magistris per la chiusura delle scuole).

Nella giornata dell’allerta meteo a Roma (dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto con un’ordinanza la chiusura di scuole, parchi, cimiteri e ville storiche) e Napoli (dove Luigi de Magistris ha disposto la chiusura delle scuole e dei parchi cittadini), arriva la “punzecchiatura” social del primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala.

Come riportato da “Il Mattino”, quest’ultimo ha infatti postato su Instagram una foto dove si vede la città meneghina imbiancata, accompagnando l’immagine con la seguente didascalia: “I milanesi non si spaventano per due fiocchi di neve, dai…”. Questa foto di Milano imbiancata, accompagnata dall’hashtag #amomilano, è di fatto la risposta a Roma bagnata dalla pioggia.

Nessuna chiusura a Milano, ma solo traffico rallentato, anche perché, come spiegato dall’assessore alla Mobilità e ai Lavori Pubblici, Marco Granelli, “abbiamo effettuato una salatura strade nei quartieri esterni alla circonvallazione 90-91”.

Foto in evidenza: pagina Instagram Giuseppe Sala