San Giorgio a Cremano, scoppia la polemica per le luminarie natalizie: “Io non sono Napoletano”

E’ polemica a San Giorgio a Cremano per la scelta di utilizzare una frase decontestualizzata di Massimo Troisi per le luci di Natale.

“A San Giorgio a Cremano sono diventati leghisti? Non ci sono giustificazioni. Non venite quindi a dirmi che Massimo Troisi, che l’avrà anche pronunciata, abbia mai pensato di farne una luminaria di Natale. Caro Sindaco. senza polemica, ma non era meglio “illuminare” le sue straordinarie e lungimiranti idee sulla lega?“. Il commento dello speaker radiofonico Gianni Simioli non lascia adito a molti dubbi sulla scelta di utilizzare una frase decontestualizzata di Massimo Troisi per le luminarie di Natale a San Giorgio a Cremano.

“Ma almeno chi ha pensato questa str*** e’ napoletano? No, perche’ se e’ di San Giorgio nemmeno Troisi saprebbe apparare”. Gli fa eco l’attore Gianfranco Gallo. In merito alla frase “Io non sono napoletano, sono di San Giorgio a Cremano”, che si può leggere per le strade della città.