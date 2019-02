San Giorgio a Cremano: l’imprenditore Simone Perfetti offrirà a 10 studenti l’opportunità di formarsi come tecnici per la riparazione di smartphone.

Una bella opportunità per la formazione dei giovani verso il mondo del lavoro arriva da San Giorgio a Cremano, su iniziativa dell’imprenditore Simone Perfetti. Visto che non ha trovato manodopera esperta nella riparazione di smartphone ed elettrodomestici, Perfetti ha deciso di formare in maniera totalmente gratuita 10 alunni dell’Iti Medi, per poi assumere i più meritevoli.

L’imprenditore, titolare di tre punti vendita e riparazione di elettrodomestici a Napoli, Portici e San Giorgio a Cremano, ha dunque ha deciso di puntare su giovani studenti dopo aver testato diversi aspiranti tecnici elettronici nelle sue aziende che non lo hanno soddisfatto.

Questo progetto di formazione sarà chiamato Lo riparo Academy, che lo stesso Perfetti ha presentato all’Iti Medi. Il corso di formazione partirà il 3 marzo e prevede 40 ore di formazione per 10 alunni e poi l’inserimento degli studenti più bravi in punti vendita di prossima apertura in Campania. Come riporta il “Corriere del Mezzogiorno”, i ragazzi impareranno la professione del tecnico riparatore di smartphone e dispositivi elettronici, le strategie di posizionamento di questo mestiere sui social e perfino l’educazione ambientale ad esso collegata: dalla riduzione dei rifiuti speciali al corretto smaltimento degli stessi. L’iniziativa gode inoltre del sostegno dell’amministrazione comunale sangiorgese: “E’ una preziosa opportunità – spiega il sindaco Giorgio Zinno – che avrà un risvolto positivo concreto sul nostro territorio. I ragazzi potranno imparare un mestiere che porterà successivamente ad un’opportunità di inserimento lavorativo. Nello stesso tempo contribuiremo a diffondere concetti e idee legate al riciclo e al rispetto dell’ambiente come la riduzione del rifiuto e il concetto di riciclo”.