Ryanair: Scatta la polemica per i neonati che pagheranno il biglietto

Anche i neonati in viaggio con Ryanair pagheranno il biglietto. I bambini sotto i due anni che viaggeranno con i loro genitori pagheranno 25 euro per stare vicini a mamma e papà.

Ryanair mette fine al viaggio gratuito per i bimbi sotto i due anni. A partire dall’inizio di aprile, infatti, chi vola con Ryanair dovrà fare attenzione alle nuove regole.

I passeggeri Ryanair in viaggio con un bambino in braccio, devono pagare un supplemento di 25 euro a tratta.

Per verificare la nuova regola basta ottenere il posto per i propri figli sotto i 24 mesi: sul sito Ryanair si imposta il numero dei passeggeri, indicando quanti adulti e quanti bambini viaggiano sotto i 2 anni.

Una volta scelta la destinazione e il periodo in cui si vuole partire, si scelgono i posti a sedere tra quelli in offerta. Il sistema calcolerà da solo quale poltrona sarà destinata al bambino legato al primo passeggero adulto, mostrando il totale della spesa di 25 euro come supplemento.