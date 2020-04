Rubrica Games: le uscite di Maggio 2020. Ecco i titoli più attesi

Rubrica Games: il lockdown ha sospeso molte uscite. La Marvel ha rinviato a settembre l’atteso Marvel’s Avenger di Square Enix e Iron Man VR.

di Piero Lombardi – Si avvicina anche Maggio, e purtroppo sarà un mese che verrà ricordato per una serie di importanti rinvii dovuti al Covid-19, primo su tutti The Last of Us 2, l’attesissimo titolo di Naughty Dog fortunatamente è slittato di un mese e vedrà la luce a Giugno. Un po’ meno fortunati i fan della Marvel vedono sfumare almeno fino a Settembre: Marvel’s Avenger di Square Enix e Iron Man VR.

Vediamo invece quali saranno i giochi in uscita il prossimo mese.

Jhon Wick Hex Console (5 Maggio)

Partiamo subito con un porting di una produzione Pc. Jhon Wick Hex è uno strategico che vi porterà in un avventura nei panni del famoso personaggio del grande schermo interpretato da Keanu Reeves. Un ottimo titolo per gli appassionati del genere che potranno finalmente giocare su Xbox, Ps4 e Switch.

Star Wars Episode I (12 Maggio)

Dopo Final Fantasy VII remake, che ha riscosso un successo incredibile è in arrivo un altro remake di un gioco che ha fatto la storia.

Il titolo fu creato nel 1999 sull’onda dei nuovi episodi che vedevano Anakin vincere una competizione a bordo dei meravigliosi Aereo-X.

Rivivere l’avventura con una nuova veste grafica e l’introduzione dei trofei farà impazzire i fan della Saga di Star Wars.

Those Who Remain (15 Maggio)

Veniamo a uno dei titoli più interessanti del mese.

Adventure a tema horror vi porterà nella città di Dormont che di giorno sembra una normalissima cittadina per poi trasformarsi in un incubo durante le ore notturne. Il titolo, prodotto da Camel 101 uscirà su tutte le piattaforme console e Pc.

The Elder Scroll Online: Greymor (18 Maggio)

Attesissima espansione del titolo di Bethesda.

Greymor ci riporterà a Skyrim, nelle terre del nord 500 anni prima degli eventi narrati nel quinto capitolo della serie.

L’espansione uscirà sul Pc, ma nei prossimi mesi dovremmo vedere il porting su console.

Come avevamo anticipato, a causa del Covid saranno pochi i prodotti in uscita questo mese, ma speriamo di rifarci a Giugno che aprirà con un titolo attesissimo come vi abbiamo anticipato nell’introduzione dell’articolo.