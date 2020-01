Rubrica Games: Anticipazioni sulle uscite di Febbraio 2020

Rubrica Games: Un mese sottotono e con lo slittamento di molti titoli attesissimi quali FInal Fantasy 7 Remastered e Cyberpunk 2077.

di Piero Lombardi – L’inverno si fa sentire anche nel mondo videoludico e Febbraio sarà un mese un po’ povero in termini di uscite.

Vediamo il dettaglio:

Zombie Army 4 : Dead War (4 Febbraio)

Ritorna con un nuovo episodio la serie di Rebellion, nell’Europa degli anni 40’ l’esercito di Hitler in versione non-morto ci attende per divorarci. Da provare in cooperativa con gli amici.

Yakuza 5 Remastered (11 Febbraio)

Il quinto capitolo della saga torna sul mercato in versione Remastered per Ps4. La storia di Kazuma girerà a 1080p con contenuti esclusivi.

Darksiders Genesis (14 Febbraio)

Già disponibile su Pc e Google Stadia, esordisce su console l’action RPG che fa da prequel alla serie di Darksiders.

Dreams (14 Febbraio)

Un titolo interessantissimo, probabilmente l’unica esclusiva valida di questo mese. Potenzialmente immensa, l’opera di Media Molecule permette di creare e condividere contenuti: oggetti, personaggi e livelli di gioco.

In Dreams, vestiremo i panni di un “imp”, un folletto, il quale permetterà di interagire con i mondi circostanti.

Arrivano inoltre Street Fighter V: Champion Edition e Marvel’s Iron Man VR.

Un mese sottotono e con lo slittamento di molti titoli attesissimi quali FInal Fantasy 7 Remastered e Cyberpunk 2077 si prospetta un inverno “molto freddo”.