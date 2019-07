Napoli Est: il bando relativo al concorso internazionale per la progettazione degli interventi di riqualificazione prevede anche la realizzazione di una linea Bus Rapid Transit (Brt).

Il Comune di Napoli (con Invitalia quale centrale di committenza) ha pubblicato il bando relativo al concorso internazionale per la progettazione degli interventi di Riqualificazione Napoli est 2.0 – Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi: termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 18 settembre 2019.

Il progetto riguarda l’area orientale di Napoli, oggetto di importanti trasformazioni urbanistiche di iniziativa pubblica e privata. In luogo delle industrie dismesse, nel prossimo futuro, troveranno sede nuove residenze pubbliche e private, attività terziarie, alberghiere, commerciali, secondo quanto previsto dal piano regolatore generale e dai piani urbanistici attuativi: “L’intervento – ha dichiarato l’Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto, Mario Calabrese – è parte del più generale programma di rigenerazione urbana dell’area orientale della città. Obiettivo dell’Amministrazione è quello di favorire la rigenerazione urbana di questo territorio mediante la realizzazione di una infrastruttura di trasporto pubblico che consenta il miglioramento dell’accessibilità dell’area e al contempo, la modernizzazione e la riqualificazione degli spazi attraversati ”.

In particolare, si prevede di realizzare una linea di Bus Rapid Transit (Brt) appositamente dedicata inserita in una green-way – un parco lineare sostenibile – che possa fungere da trait d’union tra la stazione di piazza Garibaldi e l’area di Ponticelli, con particolare riferimento all’Ospedale del Mare.

Il percorso attraverserà quindi zone dalle diverse caratteristiche: l’area di piazza Garibaldi, quella del Centro direzionale, via Argine, l’Ospedale del Mare. L’infrastruttura dovrà essere pensata come una “opera territoriale” in grado di amalgamare architettura e paesaggio, contribuendo a definire un nuovo paesaggio urbano multifunzionale lungo il quale troveranno spazio alberature di nuovo impianto, elementi di arredo urbano, percorsi ciclopedonali, fermate di Brt, sistemi di Its, oltre alla linea di trasporto pubblico locale.

Il progetto dovrà prevedere anche il collegamento dell’attestamento della linea tranviaria di via Stadera con il deposito di via Nazionale delle Puglie. L’intervento è contemplato dal Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), approvato nel livello direttore con deliberazione di Giunta comunale n.434 del 30 maggio 2016, ed è finanziato nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli. Il valore complessivo degli interventi da progettare è di 40 milioni di euro.