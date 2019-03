Raf e Umberto Tozzi live acustico a Subasio Music Club

A Subasio Music Club arriva una coppia di campioni della musica italiana: Raf e Umberto Tozzi, le loro canzoni sono la colonna sonora della nostra vita.

Lunedì 25 marzo alle 21:00 i due cantautori, Raf e Umberto Tozzi, regaleranno agli ascoltatori di Radio Subasio un’ora di musica dal vivo, in diretta radio, streaming e facebook live, in un esclusivo set acustico. Nello studio di Assisi – davanti ad un pubblico di 40 partecipanti – verranno intervistati da Roberto Gentile e Katia Giuliani.

Reduci dalla partecipazione al 69esimo Festival di Sanremo come super-ospiti, presenteranno alcuni dei loro successi senza tempo, inseriti nell’album “Raf Tozzi” in cui riescono ad esprimere tutta la gioia e l’energia del tornare a fare musica insieme.

Un progetto discografico abbozzato sul palco dell’Arena di Verona in occasione del concerto-tributo di Umberto Tozzi, accompagnato da Radio Subasio nel firmacopie al Mondadori Store di Milano (avvenuto lo scorso 2 dicembre) e anticipato dal singolo inedito, scritto e prodotto da Raf, dal titolo “Come Una Danza”.

Il doppio disco raccoglie 34 tracce intramontabili, da “Gloria”, che con i suoi 32 milioni di copie vendute, ha raggiunto i primi posti delle classifiche americane ed è stata inserita in numerose colonne sonore – basti ricordare “Flashdance”, “The Wolf of Wall Street”, “South Park”, “Glee”, “Tonya” – a “Self Control”, uno dei pezzi italiani più famosi di sempre, pubblicato in oltre 21 Paesi nel mondo.

Tra gli evergreen “Si può dare di più” – scritto da Giancarlo Bigazzi, Umberto Tozzi e Raf vincitore del Festival di Sanremo 1987 interpretato dello stesso Tozzi con Enrico Ruggeri e Gianni Morandi – “Io camminerò”, “Ti Pretendo”, “Ti Amo”, “Cosa resterà degli anni 80”, “Sei la più bella del mondo”, “Immensamente”, “Io muoio di te”, “Infinito”, tanto per fare qualche titolo.

Presenti anche due bonus track di “Gente di Mare”, scritta nel 1987 da Raf, Giancarlo Bigazzi e Umberto Tozzi ed interpretata dagli stessi Tozzi e Raf, alla sua prima interpretazione di una canzone in italiano. Portato all’Eurofestival, il brano si classificò al terzo posto, rimanendo per 27 settimane nelle classifiche italiane.

Sono soltanto alcuni degli spunti che Subasio Music Club riuscirà a dare … l’obiettivo è conoscere di più e meglio Raf e Umberto Tozzi, le persone, i personaggi ed il loro universo emozionale. Per vivere una serata indimenticabile, basta compilare il form pubblicato sul sito ufficiale di Radio Subasio entro giovedì 21 marzo. Se la richiesta sarà confermata, verrà inviata una mail con le indicazioni per partecipare.