Radio Subasio: Michelle Hunziker a Speciale Per Un’Ora d’Amore

Michelle Hunziker da All Together Now a Speciale Per Un’Ora d’Amore in onda su Radio Subasio venerdì 7 giugno dalle 22,00.

La domanda è: in che modo uno dei personaggi più celebri della tv, che ha sdoganato l’immagine degli svizzeri, tutti raziocinio, calma e compostezza, con una risata contagiosa, le faccette buffe, la verve, l’autoironia, riuscirà a proporre le sue canzoni del cuore? La risposta è: basterà rimanere in ascolto di Radio Subasio.

Venerdì 7 giugno, infatti, dalle 22,00, Michelle Hunziker illuminerà di ‘bionditudine’ lo “Speciale Per Un’Ora D’Amore”.

La presentatrice, show girl ed ora interprete di un singolo trap dal titolo “Michkere”, affiancata dalla speaker Roberta Reversi, condividerà con gli ascoltatori la sua personalissima scaletta d’amore, motivando le preferenze e, perché no, raccontando anche altro, magari qualcosa rimasto finora in ombra.

L’atmosfera sarà quella giusta, perché il programma cult di Radio Subasio, che nella sua versione Speciale ospita nomi noti del mondo della musica, della televisione, del cinema e del teatro, riesce a trattare il sentimento più nobile in un modo semplice e vero, cogliendone l’essenza.

E la simpaticissima Michelle, che il marito Tomaso Trussardi ha riconosciuto dotata di una spiccata “intelligenza emotiva”, non farà fatica ad indugiare sul romanticismo, dismettendo i panni dell’ironica padrona di casa di Striscia la Notizia o della spumeggiante co-conduttrice – insieme a J-Ax – di “All Together Now”, lo show musicale in onda il giovedì in prima serata su Canale 5.

Il pubblico, invitato in tv ad alzarsi in piedi e cantare con i concorrenti, farà lo stesso ascoltando Radio Subasio … ma, in questo caso, solo per emozionarsi con le canzoni che fanno emozionare Michelle!