Radio Subasio: Arisa ospite a Subasio Music Club “Mi sento bene” 

Lunedì 18 marzo alle 21.00 l’eclettica Arisa, artista potentina, regalerà agli ascoltatori di Radio Subasio un’ora di musica dal vivo, in diretta radio, streaming e facebook live, in un esclusivo set acustico. Nello studio di Assisi – davanti ad un pubblico di 40 partecipanti – verrà intervistata da Roberto Gentile e Vera Torrisi.

Sarà l’occasione per conoscere più da vicino il suo nuovo album “Una nuova Rosalba in città”, frutto di più di un anno di lavoro sinergico tra sei producer e diciassette autori, oltre alla stessa Arisa che firma 2 brani.

Un percorso per raccontare, con sonorità nuove e testi cuciti su misura, la nuova Rosalba, una donna dell’oggi che procede libera dalle convenzioni e artefice del proprio destino. Una professionista che con il suo lavoro vuole trasmettere energie positive, regalare suggestioni e non risposte, perché l’unica risposta possibile a volte è vivere al massimo il qui e l’ora.

Filo conduttore l’Amore, raffigurato in molte delle sue declinazioni. C’è l’amore maturo, sincero e consapevole, ma anche esplosivo, desiderato, universale e difficile. C’è l’ironia delle relazioni ai tempi dei social fino alla conquistata consapevolezza di essere donna liberata, in pace tra pregi e difetti.

Ad anticipare il nuovo progetto discografico, il brano “Mi sento bene”, in gara al Festival di Sanremo, appuntamento che in 10 anni di carriera ha visto Arisa protagonista sia come vincitrice – nelle Nuove Proposte (2009, Sincerità) e nei big (2014, Controvento) – sia come co-conduttrice.

Sono soltanto alcuni degli spunti che Subasio Music Club riuscirà a dare. L’obiettivo è conoscere di più e meglio Arisa, la donna, l’artista e il suo universo emozionale.

Per vivere una serata indimenticabile è sufficiente compilare il form pubblicato sul sito ufficiale della radio entro giovedì 14 marzo. Se la richiesta sarà confermata , verrà inviata una mail con le indicazioni per partecipare.