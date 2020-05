Quotidiano Napoli: una voce libera che valorizza il Meridione

Il free press Quotidiano Napoli, con 10.000 copie distribuite al giorno hand to hand alle fermate di metropolitane e funicolari di Napoli e in oltre 100 attività commerciali della città, rappresenta, allo stato attuale, il quotidiano più letto e più diffuso della città partenopea.

Diretto dal giornalista d’inchiesta e già autore del programma “Le Iene” Alessandro Migliaccio, il giornale è nato come mensile col nome “Napoli” nel 2017 ma dal 2019 è stato pubblicato in maniera quotidiana dal lunedì al venerdì cambiando la testata in “Quotidiano Napoli”.