Ponticelli: consegnati alle famiglie assegnatarie 32 alloggi delle nuove palazzine di edilizia residenziale popolare realizzati dal Comune di Napoli.

Buone notizie da Ponticelli, quartiere di Napoli Est, dove sono state consegnate 32 nuove case popolari alle famiglie assegnatarie, ovvero quei nuclei familiari che dopo il terremoto del 1980 erano sistemati nel cosiddetto Parco evangelico.

Gli alloggi, realizzati dal Comune di Napoli a partire dal 2016 con risorse proprie e fondi del Pon Metro per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro, si trovano in via dell’Odissea, a pochi passi dalle vecchie sistemazioni delle famiglie.

Una scelta, quella di costruire le nuove case nella medesima area, motivata, ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali, Monica Buonanno, “per consentire loro di mantenere la propria identità territoriale e per i bambini il legame con la comunità scolastica”. La stessa Buonanno, il presidente del consiglio comunale Alessandro Fucito e il sindaco Luigi de Magistris hanno ricevuto le famiglie a Palazzo San Giacomo: “Noi riteniamo che il diritto alla casa sia fondamentale ed è fondamento della dignità dell’uomo – ha detto il primo cittadino – Oggi vi abbiamo voluto qui per suggellare anche dal punto di vista formale il raggiungimento di questo importante risultato ed è nostro impegno provare a non lasciare nessuno indietro nonostante le tante difficoltà e l’insufficienza delle risorse economiche del nostro ente che è in regime di predissesto”.

Gli alloggi sono ubicati in due palazzine al cui interno si trova una corte attrezzata con giostrine per i bimbi. Le palazzine sono dotate di pannelli solari per l’efficientamento e il risparmio energetico, box auto e cantina per ogni appartamento.

Foto in evidenza: “Vesuviolive”