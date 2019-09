Concorsone Regione Campania: in occasione della procedura preselettiva per 2175 assunzioni (che si terrà alla Mostra d’Oltremare fino al 24 settembre), la Cumana aumenta le corse.

È partito questa mattina, lunedì 2 settembre, il fitto calendario delle prove preselettive del concorsone della Regione Campania, che metterà in palio 2175 posti di lavoro a tempo indeterminato, prima parte delle 10mila in programma nei prossimi tre anni nei 176 Comuni campani che hanno aderito al Piano Lavoro (compreso l’ente Regione). Sono in tutto 303.965 i candidati iscritti a partecipare. I primi candidati convocati sono quelli iscritti al concorso per l’assunzione di 1.225 unità di personale da inquadrare nella categoria C. Il 18 settembre alle ore 15 inizieranno invece le prove per gli iscritti al concorso per l’assunzione delle 950 unità di personale da inquadrare nella categoria D. La procedura si svolgerà sempre alla Mostra d’Oltremare di Napoli ed andrà avanti fino al 24 settembre.

Sarà dunque un mese impegnativo sul fronte del traffico nella zona di Fuorigrotta (ogni giorno ci sarà un turno di mattina e uno di pomeriggio per le preselettive, rispettivamente alle ore 8 e alle 15). Come riportato da “Il Mattino”, per fronteggiare al meglio la situazione si sono svolte diverse riunioni in prefettura con una precisa divisione dei compiti tra le forze di polizia e la municipale.

Anche Eav darà il suo contributo per snellire il traffico, visto che dal 2 al 24 settembre, è stato predisposto un programma mattutino di corse straordinarie della Cumana (con treni ogni 20 minuti).