Papa Francesco: il Santo Padre è tornato dopo quattro anni nella città partenopea. Alle 12 la sua lectio nella Pontificia Facoltà Teologica in via Petrarca.

A più 4 anni dalla visita pastorale del 21 marzo 2015 (un intenso sabato in cui fece tappa a Scampia, piazza Plebiscito, al carcere di Poggioreale, al Duomo, alla Chiesa del Gesù Nuovo e sul Lungomare), oggi, venerdì 21 giugno 2019, Papa Francesco è tornato a Napoli, dove parteciperà ad un convegno dedicato a San Luigi (la cui ricorrenza cade proprio oggi) alla Pontificia Facoltà Teologica di via Petrarca.

L’elicottero con a bordo Papa Francesco è atterrato sul prato del parco Virgiliano verso le 8.30. Niente Papamobile ad aspettarlo, ma un’auto blu che, in pochi minuti, da via Manzoni lo ha portato direttamente a via Petrarca, nella Casa dei gesuiti, per partecipare al convegno dedicato, in particolare, a studenti e docenti delle facoltà teologiche. Ad accoglierlo il cardinale Crescenzio Sepe, il preposito generale della Compagnia di Gesù, Arturo Sosa Abascal, e il preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Gaetano Castello. Presenti tante Istituzioni, tra cui il presidente della Regione Vincenzo De Luca, il sindaco Luigi De Magistris, il prefetto Carmela Pagano. Presente anche monsignor Francesco Marino, vescovo di Nola, in rappresentanza dei Vescovi della Campania.

La Lectio del Papa su La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo è prevista per le ore 12. La relazione è destinata a durare circa tre quarti d’ora, durante i quali il Santo Padre presenterà il documento sulla Fratellanza umana firmato ad Abu Dhabi il 4 febbraio con il grande imam di al-Azhar Ahmed al-Tayeb.

Successivamente ci sarà l’incontro con i giovani dei seminari e il pranzo con i docenti e i sacerdoti. Dopo il pranzo, Papa Francesco ripartirà prevedibilmente alle ore 15, ancora dal parco Virgiliano.