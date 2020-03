Ottavio Lucarelli: il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania ha parlato a Radio CRC di fake news e del ruolo della stampa in questo delicato periodo.

In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. In questo periodo di allerta Coronavirus, vi sono tante fake news: “L’osservatorio lo abbiamo creato assieme al Corecom, all’Agicom, alla polizia postale ed un collega esperto di algoritmi -dichiara Lucarelli- Abbiamo un’invasione di fake news generalizzata che adesso è esplosa. Il grosso delle fake news arriva dai social, quindi adesso vanno verificate. Libero, ad esempio, è vergognoso, ed ha avuto un altro provvedimento disciplinare. Il titolo pessimo contro il mezzogiorno è stato solo uno dei tanti”.

Sempre in tema Coronavirus, prima della pubblicazione del decreto di sabato sera da parte del premier Giuseppe Conte, già ne circolava una bozza: “La CNN-prosegue il presidente dell’OdG Campania- ha rivelato quale è stata la fonte dalla quale è partita la bozza del decreto che ha creato il caos. E’ stata la Regione Lombardia. Le notizie vanno sempre date, in quel momento c’è un direttore che si assume la responsabilità. Se fossi stato io, avrei chiamato il Governo e nel caso mi avessero detto che quella era una bozza, avrei atteso. Il colpevole è la Regione Lombardia.

Salvini dove è finito? Non ci dimentichiamo che siamo in una regione in cui i pronto soccorso vengono distrutti. Abbiamo visto le immagini della stazione di Milano, gli autobus sono stati presi d’assalto, come risposta al panico generato. L’informazione -conclude Lucarelli- sta lavorando bene, nonostante la situazione difficile”.