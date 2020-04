Coronavirus in Campania: con una nuova ordinanza il governatore Vincenzo De Luca ha disposto la chiusura di negozi e supermercati per domenica 12 e lunedì 13 aprile.

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Nello specifico, l’ordinanza prevede che nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile (ovvero Pasqua e Pasquetta) resteranno chiuse tutte le attività commerciali compresi i supermercati e le rivendite di generi alimentari, con esclusione delle farmacie e dei distributori di carburante.

Coronavirus in Campania: De Luca invita a rafforzare i controlli per Pasqua e Pasquetta

Stamattina lo stesso De Luca aveva inviato una nota agli enti e le autorità competenti, nella quale si raccomanda il rispetto delle ordinanze fin qui emanate.

In particolare, si ricorda è che vietato qualsiasi spostamento non motivato dall’autocertificazione e si invitano le forze dell’ordine a rafforzare i controlli per il rispetto delle ordinanze con particolare riferimento alle disposizioni previste per chi rientra da fuori regione.