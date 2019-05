Nek a Subasio Music Club, live acustico davanti a 40 fan. Come ricevere l’invito

Nek sarà protagonista a Subasio Music Club. Ecco come inviare la richiesta per intervenire come pubblico al Subasio Music Club.

A poco più di due settimane dalla pubblicazione dell’album “Il mio gioco preferito – Parte prima”, Nek sarà protagonista a Subasio Music Club.



Lunedì 27 maggio, dalle 21:00, lo studio di Radio Subasio accoglierà 40 fan che potranno immergersi nell’atmosfera unica di un appuntamento diventato ormai un’attesa consuetudine, nel quale l’ospite compie un percorso tra ricordi ed aneddoti, nuovi brani e grandi successi, proposti rigorosamente dal vivo, in diretta radio, streaming e facebook live. Ad introdurre ed accompagnare nella serata l’artista modenese, Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi.

Composto da sette tracce, nelle quali Nek si allontana dall’impronta elettronica del suo precedente lavoro per andare, invece, all’essenzialità degli strumenti, il nuovo disco è definito come introduttivo di un progetto più complesso e destinato ad avere un seguito.

Ad anticiparne l’uscita “Mi farò trovare pronto”, già in gara al Festival di Sanremo 2019 ma nella versione presentata in duetto con Neri Marcorè, al pari del singolo “La storia del mondo”, nel quale vengono immortalate piccole istantanee di vita personale che diventano momenti caratterizzanti intere generazioni.

Intanto, Filippo ha iniziato il suo instore tour in giro per l’Italia per presentare il frutto dell’impegno degli ultimi mesi. Ad accompagnarlo in molte delle tappe, ci sarà sempre Radio Subasio.



Per quanti volessero intervenire come pubblico al Subasio Music Club, c’è solo una modalità, compilare il form pubblicato su sito e social di Radio Subasioentro il 15 maggio. Le richieste accolte riceveranno via mail le indicazioni partecipare.