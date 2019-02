Napoli, voragine in via Petrarca: traffico alternato e bus deviato

Voragine in via Petrarca: è stato disposto il senso unico alternato per le auto. Mentre la linea bus è stata deviata su via Posillipo.

Una voragine in via Petrarca a Napoli, si è aperta all’altezza del bar Serpentone. La strada non è stata chiusa e il traffico è in senso alternato. La linea del bus C21 invece è stata deviata per via Posillipo.

La protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono sul posto. Al momento sono in attesa del sopralluogo della società idrica Abc, per valutare la causa e i danni con le perizie tecniche e le verifiche della condotta fognaria.

I residenti hanno segnalato che ieri sera da un tombino dell’acqua 200 metri più in alto (civico 93 di via Petrarca), per molte ore una perdita ha allagato la zona.