Tram a Napoli: da Poggioreale a Municipio saranno in circolazione 8 mezzi. Primo passo della linea emissioni zero 2020 di Anm.

E’ tornata in servizio da questa mattina la Linea 1 dei tram di Napoli, gestita da ANM, che trasporta i passeggeri da Emiciclo Poggioreale, a via Cristoforo Colombo, alle spalle di Piazza Municipio. Una linea che era rimasta ferma per consentire i lavori di riqualificazione urbana messi in atto dall’amministrazione comunale e che ora riparte, assicurando 8 tram con una frequenza di 10-12’, prima partenza del mattino alle ore 5.55 da Emiciclo di Poggioreale e ultima partenza serale alle ore 00.05 da via Cristoforo Colombo, con evidente miglioramento del servizio di trasporto offerto ai cittadini e ai turisti.

La Linea 1 percorre da oggi la tratta: Emiciclo Poggioreale – v. N. Poggioreale – Piazza Nazionale – via casanova – Piazza Principe Umberto – Piazza Garibaldi – Corso Garibaldi – via Marina – via Colombo – via Marina – corso Garibaldi – Piazza Garibaldi – Piazza Principe Umberto – via Casanova – Piazza Nazionale – via Nuova Poggioreale – Emiciclo Poggioreale. Nel lungo periodo di stop della circolazione dei tram, ANM, sotto la supervisione del Direttore di Esercizio Pierpaolo Martino, ha curato con attenzione la manutenzione dei tram Sirio e delle infrastrutture, che sono ora pronti alla ripresa del servizio. “Il ritorno dei tram – spiega l’Amministratore Unico ANM, Nicola Pascale – è un nuovo segnale che diamo alla città della vitalità e dell’impegno dell’azienda a migliorare passo dopo passo la mobilità cittadina. Abbiamo seguito con attenzione lo sviluppo dei lavori nell’area, preparandoci a tornare alla circolazione grazie a una manutenzione scrupolosa dei tram nell’officina di San Giovanni a Teduccio per rimanere in pieno funzionamento. Oggi restituiamo questo servizio alla città, riprendendo anche il filo della storia che ha da metà del ‘900 legato i napoletani al tram”.

“La ripartenza della linea 1 – spiegano il Vicesindaco di Napoli con delega ai trasporti Enrico Panini e L’Assessore alle Infrastrutture, Alessandra Clemente – è una bella notizia che possiamo dare alla città dopo un lavoro impegnativo. E’ la prima fase di un lungo processo che comincia oggi: dopo la linea 1 partirà a breve la linea 4 e successivamente altre linee di tram e di filobus. Il Comune di Napoli e Anm intendono combattere anche così il cambiamento climatico, fornendo i servizi necessari per aiutare i cittadini a ridurre il trasporto su gomma. Da oggi è più facile arrivare in centro da Poggioreale, ma tanti saranno i luoghi della città che presto potranno avere questo servizio. Un impegno che va di pari passo con gli investimenti sulla metropolitana che ci porteranno tra pochi mesi ad avere nuovi treni in circolazione sulla Linea 1”. La linea tram numero 1 nasce, dopo essere stato assegnato ad altri percorsi dalle origini del trasporto pubblico fino alla seconda guerra mondiale, l’11 giugno 1955, dall’unione di due linee cosiddette “di forza”: la 23 Bagnoli Dazio-Parco Castello e la 16 Parco Castello-Poggioreale. Dopo una serie di mutamenti della linea, il nuovo capolinea nel numero 1 venne stabilito nel 2013 a via Stadera. Il servizio venne poi sospeso nel 2016 a causa dei lavori sull’asse costiero e poi l’inizio del cantiere della metropolitana all’emiciclo di Poggioreale.

Durante questi anni di sospensione, nelle Officine Anm, sono stati sottoposti a manutenzione e revamping anche 18 tram tipo ct139k del 1935 che sono attualmente funzionanti e potranno essere rimessi in servizio per il trasporto ma anche per iniziative speciali.

In occasione del viaggio inaugurale Anm ha predisposto una stampa del biglietto ordinario con un formato celebrativo ed una brochure con foto e testi dedicati alla storia del tram 1, il più amato dai napoletani.