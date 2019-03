Piazza Garibaldi: piantumati nuovi alberi. Sorgerà un’arena da 3mila posti, con cinema all’aperto, campetti da calcetto e basket e un nuovo parcheggio gratuito. Sarà tutto pronto prima delle Universiadi.

Piazza Garibaldi, uno dei luoghi simbolo della città di Napoli, è pronta a un forte restyling in vista delle Universiadi, ma soprattutto per il futuro. Sorgerà infatti un vero e proprio bosco urbano, con 20mila metri quadrati di verde e 130 alberi di varie essenze (con i primi 32 già piantumati).

Un’area con campetti da basket, calcetto, pista di skateboard, spazio giochi per bambini e una cavea per cinema all’aperto e spettacoli (con wifi gratuito), senza dimenticare un nuovo parcheggio gratuito. Il progetto sarà pronto per il mese di giugno, in occasione del grande appuntamento delle Universiadi (che si svolgeranno dal 3 al 14 luglio). “Stiamo facendo uno sforzo notevole – ha dichiarato a “Repubblica” il presidente della Metropolitana, Ennio Cascetta – Piazza Garibaldi è stata da sempre un non luogo, un grande parcheggio e ora diventa un super luogo. Sarà la piazza alberata più grande d’Italia nei pressi di un luogo di mobilità. Sarà un giardino attrezzato in una zona che non ha mai avuto verde. Il panorama della grande piazza con lo sfondo del Vesuvio, diventerà un nuovo simbolo di Napoli dove scattare selfie“.

Progettata da Dominique Perrault, come la stazione, la sistemazione superficiale è cominciata da qualche mese e a breve arriverà la nuova pavimentazione in pietra etnea.

Piazza Garibaldi, assessore Calabrese: “Tutti uniti per conservare la bellezza di questo parco”

Entusiasta anche Mario Calabrese, assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, che chiede grande partecipazione del territorio: “Stiamo realizzando un’opera molto bella per la riqualificazione della zona – spiega Calabrese – ci saranno telecamere per la video sorveglianza ma si potrebbe pensare anche alla presenza di guardie giurate. Il giardino dovrà essere ben tenuto. Chiediamo per questo a importanti player della zona e a condomini di consorziarsi con noi e contribuire a conservare la bellezza di questo parco. Ci siamo già incontrati con Grandi Stazioni e qualche residente ma ci aspettiamo l’intervento dei grandi alberghi e esercizi commerciali perché lo stato di questo luogo contribuirà al rilancio dell’economia nel quartiere ”.

Foto piazza Garibaldi: “Repubblica”