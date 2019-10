Arriva a Napoli il tour ALUdays: fino a sabato 19 ottobre ci sarà in piazza Carità un mini villaggio per promuovere la raccolta differenziata dell’alluminio.

È partito quest’oggi, giovedì 17 ottobre, il road tour per promuovere la raccolta differenziata dell’alluminio a Napoli. Fino a sabato 19 ottobre (dalle 10 alle 18), ci sarà infatti in piazza Carità il mini villaggio degli ALUdays, inaugurato stamattina alla presenza dell’ assessore all’ambiente del Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, e del presidente del Cial (Consorzio Nazionale imballaggi Alluminio) Carmine Rea.

I visitatori potranno mettere alla prova le loro abilità di buoni ricicloni, attraverso alcuni giochi e momenti di coinvolgimento, e vincere, dei simpatici gadget e dei premi realizzati proprio in alluminio riciclato. Ci saranno anche le Riciclette, le city bike realizzate con l’equivalente di 800 lattine per bevande riciclate, guidate da alcuni “green-riders” che gireranno la città per confrontarsi con cittadini e turisti.

I risultati della accolta dell’alluminio a Napoli sono incoraggianti: nel 2018 sono state avviate a riciclo 147 tonnellate di imballaggi in alluminio, utili a realizzare circa 290.000 caffettiere moka, 13.000 city bike, 115.000 padelle e 15.400 cerchioni per auto.

