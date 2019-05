Linea 1 metropolitana: pagati con fondi europei, i nuovi treni saranno dotati di wi-fi. Il tempo medio di attesa sarà di circa 5 minuti.

Prosegue la progettazione dei nuovi treni per la Linea 1 della metropolitana di Napoli, attualmente in costruzione in Spagna, a San Sebastián, per conto della CAF. I treni saranno di colore bianco e azzurro, scelta cromatica molto diversa rispetto al giallo e al grigio degli attuali treni.

Dai rendering (pubblicati su Facebook da Stefano Maria Capocelli, assessore alla Mobilità e al Turismo della IV Municipalità) è possibile apprezzare la maggiore capienza (potranno contenere non meno di 1220 persone) e luminosità dei futuri convogli. Ogni vagone sarà dotato di Wi-Fi, aria condizionata e monitor che informeranno sul tragitto del treno. Come riportato da “Il Mattino”, la consegna è prevista per marzo 2020. I treni saranno 12: il costo di ogni convoglio è di 8 milioni di euro (finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020).

L’arrivo dei nuovi treni permetterà dunque di avere non più 8 ma 20 convogli in totale, con i tempi d’attesa che potrebbero ridursi dagli attuali 8 a 4 minuti e mezzo.

Da sottolineare infine che la fornitura dei nuovi treni comprende anche ricambi, attrezzature speciali per la manutenzione, quelle per la diagnostica e le prove e anche 3 anni di full assistance.

Foto: profilo Facebook Stefano Maria Capocelli