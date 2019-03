Nauticsud: dopo il successo alla Mostra d’Oltremare (con ben 100mila presenze e un +15% di vendite) ad ottobre il salone internazionale della nautica arriva sul Lungomare.

Dopo il grande successo alla Mostra d’Oltremare (quando lo scorso febbraio si sono registrate 100mila presenze (+20%), 220 espositori e un +15% di vendite), Nauticsud, il salone internazionale della nautica, vivrà ad ottobre un altro appuntamento di prestigio a Napoli: sul Lungomare Caracciolo. Come riportato da “Il Mattino”, la nautica napoletana raddoppia dunque i suoi sforzi con due saloni che la pongono riferimento italiano assoluto per la nautica da diporto tra i 5 e 12 metri. Di fianco al tradizionale NauticSud (salone a terra), si aggiunge ora l’appuntamento di Navigare a mare che nel prossimo mese di ottobre si svolgerà tutto sul Lungomare, dove 120 barche saranno in esposizione a due passi da via Caracciolo. È dunque realtà l’auspicio che Gennaro Amato (presidente ANRC) si era posto al termine della 46ma edizione, tenutasi a febbraio: “La 46.ma edizione ha decretato l’obiettivo che ci eravamo prefissi: – ha dichiarato Amato-, pubblico, sole, vendite e buyers. Sono i numeri che sono andati ben oltre ciò che ci attendevamo, decretando una crescita complessiva del +15% rispetto all’ultimo anno. Ora però bisogna portare le barche a mare, naturale destinazione per un salone come Nauticsud”.