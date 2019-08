Marco Gaudini: il presidente della commissione Ambiente del Comune di Napoli ha annunciato la piantumazione di 5600 alberi nei parchi.

In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda sulle frequenze di Radio CRC, è intervenuto Marco Gaudini, Presidente della commissione Ambiente del Comune di Napoli. Gaudini ha posto l’attenzione sulla piantumazione di 5600 alberi nei parchi cittadini, per un investimento di 5 milioni di euro.

Una cifra stabilita dopo che la Città Metropolitana ha messo il verde al centro di tale stanziamento, per cui il Comune di Napoli è pronto a concretizzare il nuovo piano per le piantumazioni e la sostituzione degli alberi “malati”, la cui stabilità è messa a dura prova ogni volta in cui ci sono condizioni meteorologiche particolarmente avverse: “La Commissione Ambiente -ha dichiarato l’esponente dei Verdi- ha lanciato la proposta di piantare un albero in memoria di un nostro familiare che non c’è più o, al contrario, per festeggiare una nuova vita. I nostri polmoni ambientali stanno lentamente andando a fuoco. E’ un crimine contro l’umanità, dobbiamo ribellarci”.

Gaudini: “Chiusura termovalorizzatore di Acerra? Bisognava organizzarsi prima”

Un altro tema caldissimo è quello della ormai prossima chiusura per manutenzione del termovalorizzatore di Acerra, che si fermerà per un mese e mezzo, con il conseguente rischio di una nuova crisi dei rifiuti.