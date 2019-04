Miano: oggi, mercoledì 24 aprile, verrà inaugurata La birreria (il nuovo centro commerciale sorto nella storica struttura dell’area nord di Napoli).

Alle 16.30 di oggi, mercoledì 24 aprile, verrà inaugurato il centro commerciale La birreria, che sorge in piazza Madonna dell’Arco (nell’area della ex birreria Peroni di Miano, quartiere a nord di Napoli).

L’incarico per il rilancio dell’area è stato affidato a Svicom, che ha ricevuto il mandato dal promotore Gruppo Cualbu per la gestione. L’area occuperà una superficie di circa 10 ettari. Nell’area commerciale ci saranno 68 tra negozi (tra cui un supermercato “Conad” e una libreria Mondadori con 12mila volumi) e medie superfici, oltre a 1300 posti auto distribuiti in un multipiano.

L’area residenziale avrà invece un comparto con uffici e servizi e con un vasto parco urbano pubblico di 7mila metri quadrati. Davvero rilevante il bacino d’utenza del centro commerciale: si tratta di 1 milione e 170mila residenti.

Miano, inaugurazione centro commerciale La birreria: corteo di protesta per il lavoro

In occasione della inaugurazione del centro commerciale La Birreria, si mobilita il comitato Nostro Diritto, che per le ore 14 ha organizzato un corteo di protesta: “Quella che dovrebbe essere un’opportunità di sviluppo per tutto il territorio – si legge in una nota diffusa dal comitato – è stata gestita dai soliti pochi noti, negando così un’occasione di lavoro, riscatto e ripresa per giovani disoccupati del quartiere. Da tutta la politica, da destra a sinistra, abbiamo avuto solo belle parole e promesse mai mantenute. Siamo stanchi di non essere considerati. All’indifferenza rispondiamo con la mobilitazione ”.

Nel quartiere di Miano era anche stata aperta una raccolta firme ad opera di decine di precari, i quali chiedevano al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, di farsi portavoce della loro istanza: prevedere l’assunzione di ragazzi del posto come lavoratori nel centro commerciale.