Napoli: ripartito il cantiere in via De Gasperi (rimasta chiusa al traffico per qualche giorno a causa di una voragine).

Il quotidiano “Il Mattino” ha dedicato un nuovo focus a una delle strade più trafficate della città di Napoli, ovvero via De Gasperi, rimasta chiusa per qualche giorno a causa di una voragine apertasi nella giornata di venerdì 17 maggio.

Il cantiere è ripartito, per cui si è lavorato anche di notte per terminare il riasfalto e ultimare verifiche e riparazioni ai sottoservizi. I disagi alla circolazione dovrebbero però dimezzarsi: “Come da accordi con la ditta, dalle prime ore di stamattina -ha dichiarato l’Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto, Mario Calabrese – riapriremo al traffico una corsia di via De Gasperi. La riapertura della via, con il nuovo pacchetto stradale, permetterà di migliorare il deflusso veicolare dell’area in attesa del completamento dei lavori previsti per la fine del mese di giugno. Il dissesto verificatosi nella giornata di venerdì causato da una preesistente perdita alla rete fognaria, conferma la necessità e l’urgenza degli interventi in corso ”.

La “dead-line” per la conclusione dei lavori è infatti rappresentata dal grande evento delle Universiadi, manifestazione in programma a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio.

Se la circolazione dei veicoli potrebbe tornare a respirare già a partire da oggi, restano però i problemi delle attività commerciali, i cui affari sono stati messi a dura prova dai numerosi cantieri e con i commercianti che lamentano perdite giornaliere di circa 250 euro.