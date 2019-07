Ponticelli: una strada dedicata a Francesco Paolillo (il 14enne che morì precipitando dal muretto di un cantiere in viale Carlo Miranda mentre cercava di aiutare un coetaneo in difficoltà).

La città di Napoli ricorda Francesco Paolillo, ragazzo che il 25 ottobre 2005 morì a 14 anni precipitando dal muretto di un cantiere in viale Carlo Miranda (nel quartiere di Ponticelli) mentre cercava di aiutare un coetaneo in difficoltà. A Francesco Paolillo sarà dedicata una strada. Come riporta “Cronache della Campania”, la notizia è ufficiale perché è arrivato anche l’ok dalla Prefettura.

Già nell’aprile scorso la Giunta del Comune di Napoli aveva approvato su proposta del sindaco Luigi de Magistris e dell’Assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente la delibera relativa all’intitolazione di una strada nel quartiere di Ponticelli a Francesco Paolillo.

La strada intitolata al ragazzo sorgerà proprio di fronte all’edificio dove abita la sua famiglia. “Non è facile reagire a una emozione del genere– spiega il fratello del ragazzo, Alessandro Paolillo, presidente dell’Associazione dedicata al ricordo di Francesco- dopo 14 anni di battaglie da parte mia e di tutta la famiglia. Siamo particolarmente grati a tutti coloro che ci hanno sostenuto. Francesco merita il riconoscimento di vittima di Stato perché è morto per salvare un’altra giovane vita umana come la sua”.