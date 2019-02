Corso di addetto alla reception con lingua spagnola: sarà possibile iscriversi al fino al 27 febbraio.

Sta per iniziare a Napoli un corso gratuito di addetto alla reception lingua Spagnola con certificazione Cervantes. Come riporta “Ticonsiglio”, il corso di formazione è riservato a disoccupati intenzionati al lavoro di receptionist e con interesse nella conoscenza delle lingua, in particolare della lingua spagnola, e darà la possibilità di accedere alla prova d’esame A1 DELE da svolgersi presso l’Istituto Cervantes di Napoli.

Il corso è promosso da Nuove Frontiere Lavoro, in collaborazione con l’ente di formazione Idee Insieme (accreditato dalla Regione Campania).

Il percorso formativo partirà il 4 marzo e si concluderà il 17 maggio, per una durata totale di 172 ore. Le attività si terranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.30 alle ore 17:30.

Addetto alla reception: le sue mansioni

La figura dell’addetto alla reception con competenze linguistiche, che il corso vuole creare, è in possesso delle seguenti competenze:

accoglienza dei clienti;

analisi e individuazione delle esigenze della clientela;

gestione delle prenotazioni;

ricezione e smistamento delle telefonate;

compilazione di moduli e documenti;

compilazione dei registri delle presenze;

gestione dei reclami dei clienti;

controllo degli accessi alle strutture ricettive;

controllo e custodia dei documenti dei clienti;

cura dell’assegnazione delle camere;

fornire informazioni o assistenza al cliente.

Corso addetto alla reception con lingua spagnola: l’offerta formativa

Il corso di receptionist con conoscenza della lingua spagnola è strutturato in 12 moduli, così denominati:

Modulo 0 – Prueba de ingreso para la evaluación de habilitades inicial;

Modulo 1 – Bienvenida y recepción del cliente (accoglienza clienti);

Modulo 2 – Habitación y desayuno (camera e colazione);

Modulo 3 – Correo, reserva por fax, email (corrispondenza e servizi telefonici);

Modulo 4 – Hotelservice (servizi dell’hotel);

Modulo 5 – Información y mensajes (informazioni e messaggi);

Modulo 6 – Partida de los huespedes (check-out, partenza degli ospiti);

Modulo 7 – Simulación en el hotel (simulazione in hotel);

Modulo 8 – Preparación para el examen (simulazione prova d’esame DELE A1);

Modulo 9 – Examen final;

Modulo 10 – Diritti e doveri dei lavoratori temporanei;

Modulo 11 – La sicurezza sui luoghi di lavoro 81/08.

Corso addetto alla reception con lingua spagnola: selezione e come partecipare

Per accedere al corso di formazione di addetto alla reception, sarà necessario effettuare degli step preliminari, consistenti nell’analisi dei curricula inviati, e in un colloquio motivazionale finalizzato all’accertamento delle competenze in ingresso possedute.

Per partecipare al corso gratuito di receptionist con competenze in lingua spagnola, è necessario scrivere all’indirizzo e-mail: formazione@consorzionuovefrontiere.it, entro le ore 12.00 del 27 febbraio 2019, allegando il proprio curriculum vitae completo di codice fiscale e data di iscrizione al centro per l’impiego (se iscritti). L’oggetto della mail dovrà essere il seguente: “Addetto alla reception lingua spagnola”.

Per maggiori info sull’ente erogatore del corso e sull’offerta formativa, è possibile visitare il sito web di Idee Insieme.