Tram in via Marina: gli “storici” cantieri sono in dirittura d’arrivo, per cui entro Natale ripartirà una delle tre linee.

Buone notizie per il ritorno del tram in via Marina, visto che si stringono i tempi per riattivare le tre linee interrotte a causa degli “storici” cantieri. Come riportato da “Il Mattino”, le opere sono quasi completate, tanto che le prove per la messa in esercizio dei Sirio (sono in totale 22 e sono stati rimessi a posto insieme ai 18 tram storici gialli, i Ctk) vanno avanti da due mesi.

Entro Natale una delle tre linee, la numero 4 che collega San Giovanni a Teduccio a via Cristoforo Colombo, riprenderà a funzionare e immediatamente dopo ripartiranno anche la linea 1 (Poggioreale-piazza Municipio) e la linea 2 (San Giovanni a Teduccio-piazza Nazionale).

A confermare l’ormai imminente ritorno del tram in via Marina è stata la commissione Trasporti del Comune di Napoli, presieduta da Nino Simeone, durante la quale è emerso che i lavori in via Marina sono quasi completati. Manca il completamento della sede stradale, la segnaletica orizzontale e verticale solo in un tratto e le strisce pedonali. Più dell’80% dei lavori sono stati eseguiti, per cui tutto è pronto per il ritorno del tram: manca solo la data della messa in esercizio.

Novità anche sul versante della corsia preferenziale, spesso invasa dalle vetture senza alcun tipo di controllo. Le telecamere esistono e funzionano ma hanno lo scopo esclusivo di controllare la viabilità e non gli accessi. Poiché la polizia municipale è sotto organico e non può controllare l’accesso sulla preferenziale, le telecamere verranno trasformate e potranno verificare anche chi rispetta il codice della strada.