Alla Mostra d’Oltremare una grande festa con sportivi e autorità per l’apertura della piscina al pubblico fissata per giovedì 1 agosto. Ecco gli orari per l’ingresso e le tariffe.

Oggi alla presenza del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, del Consigliere Delegato Valeria De Sieno e del Presidente Alessandro Nardi è stata inaugurata l’apertura al pubblico della Piscina Olimpionica della Mostra d’Oltremare. Dopo tre anni l’impianto viene restituito alla cittadinanza.

La struttura negli ultimi tre anni era inaccessibile, ma grazie ai recenti lavori è stata ristrutturata e riqualificata per consentire lo svolgimento delle gare di tuffi per le Universiadi 2019 di Napoli. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nel tardo pomeriggio con un evento sportivo di pallanuoto under 15 organizzato per l’occasione.

Le due squadre, Circolo Posillipo e Canottieri Napoli, si sono sfidate in un amichevole terminata con un pareggio. Testimonial della manifestazione Massimo di Martire medaglia d’oro di pallanuoto all’Universiade 2019 intervistato in diretta per Canale 21 da Gianluca Verna.

Mostra d’Oltremare: Festa per l'apertura della piscina. Orari e tariffe 1 di 9

Inoltre erano presenti: Claudio de Magistris; Ciro Borriello, assessore allo Sport; Carmine Sgambati; Roberto Outerino; Carlo Silipo; Roberto Brancaccio; Enzo Massa; Mattia Aversa; Giacomo Candeloro; Agostino Felsani, Delegato Coni Napoli; Vincenzo Triunfo; Rino Fiorillo; Rosario Mazzitelli, vice presidente USSI Campania; Fabio Coda; presidente Semeraro; Francesco Emilio Borrelli; Matteo Autuori, presidente Fis Campania; Sergio Avallone, vicepresidente Coni Campania; Carmine Mellone, presidente Cip Campania; Ubaldo Del Monaco, Comandante provinciale Carabinieri Napoli; Generale Maurizio Stefanizzi comandante della Legione Carabinieri Campania.

“La riapertura della piscina segna per la Mostra d’Oltremare un momento importante e cruciale per il suo rilancio. La Mostra vuole diventare un punto di riferimento per tutta la città, non soltanto per gli eventi fieristici che caratterizzano l’ente, ma per il tempo libero, lo sport, il benessere, la cultura e lo spettacolo. E dal 1 agosto ci aspettiamo che tutti i napoletani tornino nella nostra piscina, che ci auguriamo diventi presto la loro piscina“, hanno comunicato il presidente Alessandro Nardi, la consigliera delegata Valeria De Sieno e il consigliere Alessandro Limatola, del cda della Mostra d’Oltremare.

Soddisfatto anche l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello che dichiara: “Molto bello che si parte dalla Mostra d’Oltremare, un fiore all’occhiello della città. Un impianto ristrutturato e riqualificato. Per noi è un’occasione importante e una grande responsabilità riuscire a tenere gli impianti aperti e dare una continuità dopo il grande evento delle Universiadi. Una piscina storica che non era più accessibile oggi finalmente tornerà ad essere a disposizione dei cittadini”.

Orari e tariffe per l’ingresso alla Piscina della Mostra d’Oltremare

PER FASCIA ORARIA

Giornata intera (10.00/19.00)

Mezza giornata (15.00/19.00)

ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA:

orario di apertura alle 10.00

orario di ultimo ingresso alle 18.30

orario di chiusura piscina alle 19.00

TARIFFE AL PUBBLICO: