Porto di Napoli: i lavori di restyling al Molo Beverello hanno portato allo spostamento delle biglietterie.

Partono i lavori di restyling al Molo Beverello di Napoli, per cui ci sarà un “trasloco” delle biglietterie. Come riporta “Il Mattino”, i nuovi uffici (messi a disposizione dall’Autorità di Sistema Portuale del mare Tirreno centrale) sono stati allestiti dalle compagnie di navigazione e collocati proprio di fianco alla struttura realizzata per le verifiche sanitarie previste per l’emergenza Coronavirus, istallata a seguito dell’ordinanza della Regione Campania.

L’area provvisoria delle biglietterie è costituita da tre blocchi, ovvero i bagni pubblici, i punti vendita dei biglietti e i servizi alla clientela (edicola, deposito bagagli). Per il presidente dell’Adsp, Pietro Spirito, “con lo spostamento delle biglietterie possiamo procedere verso la delimitazione dell’area di cantiere e partire subito con la demolizione delle fatiscenti strutture preesistenti. Prima dell’estate avremo liberato completamente l’area e potrà partire le costruzione della nuova stazione marittima”.

Per accedere alla biglietteria provvisoria è stato realizzato un percorso pedonale da via Acton. Per i veicoli l’ingresso, per chi arriva dalla galleria Vittoria, resta all’altezza del semaforo, come per i pedoni. Per l’uscita, si utilizza la strada parallela a quella in ingresso. L’area per la sosta dei taxi si trova alle spalle delle biglietterie provvisorie, dove è presente anche uno spazio per la sosta breve delle auto per chi accompagna persone in procinto di imbarcarsi.

Il nuovo Beverello dovrebbe essere funzionante per l’estate 2022: “Il calo di traffico di questi giorni – spiega Maurizio Aponte, direttore generale della Navigazione Libera del Golfo – ci consentirà di testare al meglio la situazione. Il nostro obiettivo, comunque, è quello finale e per questo vigileremo attentamente affinché i tempi siano rispettati”.