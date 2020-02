Linea 1 metropolitana di Napoli: sabato 8 febbraio la circolazione dei treni è ripresa su tutta la tratta, ma già stamattina ci sono stati nuovi problemi tecnici.

Dopo l’incidente del 14 gennaio, quasi un mese di tratta limitata da Colli Aminei a Garibaldi e il dissequestro dei binari delle stazioni Piscinola, Chiaiano e Frullone, sabato 8 febbraio la Linea 1 della metropolitana di Napoli ha ripreso il suo regolare percorso da Piscinola a Garibaldi con 8 treni in circolazione (in attesa di un nono convoglio che, come annunciato dal sindaco Luigi de Magistris, dovrebbe essere operativo tra circa due settimane).

Un’attesa lunghissima da parte degli utenti, che hanno tra l’altro dovuto attendere altri sette giorni tra il dissequestro del tratto Piscinola-Colli Aminei e la ripresa totale di un servizio che però… continua ad offrire disservizi. Già sabato 8 febbraio, la prima sorpresa. Per gran parte della mattinata, la circolazione è stata limitata alla tratta Piscinola-Dante (ormai un “classico” dei disservizi), per poi tornare attiva sull’intera tratta a partire dalle ore 13.40.

Ma l’ultima beffa, come riportato da “Il Mattino”, c’è stata proprio stamattina, lunedì 10 febbraio. Il treno delle 7.50 è infatti rimasto bloccato per un guasto tra Montedonzelli e Medaglie d’Oro, al buio e con malori tra i passeggeri, tanto che è stato necessario aprire le porte d’emergenza. Giunto nella stazione di Medaglie d’Oro dopo un’odissea lunga ben 40 minuti, il treno è stato fermato e tutti i passeggeri sono stati fatti scendere in attesa del convoglio successivo.

La metropolitana è comunque attiva sull’intera tratta, anche se Anm, tramite i suoi canali social, ha informato l’utenza che “per circolazione irregolare, questa mattina potrebbero verificarsi ritardi sulla linea”. Insomma, la circolazione sulla Linea 1 della metropolitana è tornata attiva da Piscinola a Garibaldi, ma restano i vecchi disagi per i cittadini.