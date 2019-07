Previsioni Meteo Campania: si preannuncia un weekend non caratterizzato dal caldo africano.

Il meteo Campania prevede per il weekend un piccolo break del caldo africano. Ecco i dettagli delle previsioni del tempo di sabato 13 e domenica 14 luglio, riportate dal sito 3bmeteo.com.

Meteo Campania: le previsioni per sabato 13 luglio

L’afflusso di correnti nordoccidentali rinnova condizioni di variabilità sulle regioni meridionali, relegate sul bordo orientale del promontorio anticiclonico di matrice subtropicale.

Da segnalare ancora cieli a tratti nuvolosi, occasionali piovaschi lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria e annuvolamenti diurni in sviluppo a ridosso dei principali comprensori montuosi nel corso del pomeriggio.

Temperature in rialzo in Sicilia con picchi localmente superiori ai 35 gradi nelle pianure interne centro-orientali, senza variazioni significative e prossime alle medie del periodo altrove. Ventilazione da debole a moderata dai quadranti occidentali. Mari mossi.

Meteo Campania: le previsioni per domenica 14 luglio

Avvio di giornata discreto eccetto per una variabilità sulla Calabria con qualche fenomeno non escluso. Tendenza ad aumento della nuvolosità nella seconda parte del giorno in prevalenza medio alta e stratiforme.

Nella notte ulteriore peggioramento tra Calabria e Sicilia. Temperature in aumento, venti in prevalenza da Nord, deboli o moderati. Rotazione a SSE dalla sera tra Sicilia e Calabria. Mari poco mossi o a tratti mossi.