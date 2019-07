Previsioni Meteo Campania: si preannuncia un weekend caratterizzato da temperature molto calde (con picchi fino a 35 gradi).

Il meteo Campania prevede per il weekend il ritorno del gran caldo, con picchi fino a 35 gradi. Ecco i dettagli delle previsioni del tempo di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio, riportate dal sito 3bmeteo.com.

Meteo Campania: le previsioni per venerdì 19 luglio

L’alta pressione favorisce una giornata perlopiù stabile e soleggiata sulle regioni meridionali; infiltrazioni d’aria relativamente fresca e umida in quota nel tessuto anticiclonico determinano, tuttavia, lo sviluppo di nubi cumuliformi sui monti nelle ore centrali della giornata, con qualche acquazzone o breve temporale pomeridiano su Appennino Campano, Avellinese, Sila, Serre, Aspromonte, Nebrodi ed Etna. Temperature in rialzo: massime nell’intorno dei 27-29°C sulle coste, punte di 30-32°C nelle aree interne pianeggianti. Venti deboli variabili, a prevalente regime di brezza lungo i litorali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Meteo Campania: le previsioni per sabato 20 luglio

Il promontorio anticiclonico tende a rinforzarsi a partire da sudovest, garantendo una giornata stabile e ampiamente soleggiata su Campania, Calabria e Sicilia. Da segnalare, tuttavia, il consueto sviluppo di nuvolosità cumuliforme a ridosso dei principali comprensori montuosi, isolatamente associata a brevi acquazzoni pomeridiani sulla Sila. Temperature in ulteriore lieve rialzo: massime prevalentemente comprese tra i 28 e i 31°C lungo le coste, locali picchi di 32-34°C nelle pianure interne; minime ancora relativamente gradevoli, comprese tra 23 e 25°C sui litorali. Ventilazione debole a prevalente regime di brezza. Basso Tirreno e Canale poco mossi.

Meteo Campania: le previsioni per domenica 21 luglio

Il promontorio subtropicale, in fase di ulteriore rinforzo, determina condizioni di stabilità e bel tempo su Campania, Calabria e Sicilia; da segnalare solo qualche cumulo pomeridiano in sviluppo a ridosso dei comprensori montuosi, ma senza effetti. Temperature in ulteriore aumento con massime fino a 34-35°C su Pianura Campana, Sibaritide ed entroterra siciliano. Ventilazione debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza. Basso Tirreno e Canale poco mosso.